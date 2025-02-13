Общество

Дополнительные требования и ограничение полномочий: как изменится закон о частных нотариусах

О дополнительных требованиях и ограничениях полномочий частных нотариусах в полноценной новой версии документа рассказали псковичам.



Фото: парламентская газета

Власти регионов получат право снижать предельные тарифы на услуги нотариусов. А стать нотариусом будет сложнее: для этого потребуется не иметь никаких связей с заграницей, обладать необходимым образованием (а не просто высшим юридическим) и выдержать усложненный экзамен. Минюст России подготовил масштабный законопроект о новой редакции федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федераций».

Как отмечают авторы законопроекта, несмотря на то, что правовые основы частного нотариата были заложены еще в 1993 году с появлением соответствующего федерального закона, они до сих пор остаются во многом непроработанными. Так, действующее законодательство в целом ряде моментов откровенно «потакает» нотариальным институтам. В частности, большая часть контрольных полномочий делегирована нотариальным палатам субъектов и федеральной нотариальной палате, что порой приводит к негативным последствиям, сообщает парламентская газета.

Минюст получит расширенные полномочия. Законопроект вносит кардинальные изменения в закон о частной нотариальной деятельности. Так, в случае его принятия исключительные компетенции по разработке и принятию нормативных актов, связанных с деятельностью нотариусов, перейдут к министерству юстиции. Федеральная нотариальная палата при этом останется на «должности» консультанта. Также министерство, включая его территориальные представительства, наделяется правом приостанавливать полномочия нотариусов по безусловным основаниям — например, в случае заключения под стражу или домашнего ареста — и обращаться в суд с требованием лишения нотариусов лицензии.

Еще одно существенное изменение касается системы гражданской ответственности нотариусов. Если раньше страховым случаем, при котором клиент имел право потребовать компенсацию, признавался момент совершения противоправного деяния, то в новой редакции им станет момент предъявления нотариусу соответствующих требований. Такой подход, по словам авторов инициативы, позволит существенно повысить шансы клиентов на успешный исход дела, а заодно — охватить случаи, когда противоправное деяние было совершено когда-то в прошлом, а требования по нему предъявляются только сейчас.