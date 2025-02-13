Общество

Росгвардейцы провели для студентов мероприятие ко Дню вывода Советских войск из Афганистана

В Псковском политехническом колледже росгвардейцы провели памятное мероприятие, посвященное Дню вывода Советских войск из Афганистана, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области

«Афганская война стала серьезным испытанием для советской армии. Выдержать его удалось благодаря мужеству и преданности своей Родине каждого солдата. Люди отправились за тысячи километров от дома, чтобы защитить мирных жителей Афганистана от террористических группировок и поддержать дружественное правительство в борьбе за независимость», - отметил офицер Управления Росгвардии по Псковской области.

В завершение мероприятия росгвардейцы призвали студентов быть достойными памяти тех, кто отдал свои жизни за Родину. Также ребятам напомнили о возможности определиться с будущей профессией и получить высшее образование в военных вузах войск национальной гвардии России.