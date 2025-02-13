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Общество

Мы помним каждого, кто шагнул в бессмертие - Александр Козловский о Дне вывода советских войск из Афганистана

15.02.2025 11:00|ПсковКомментариев: 0

Нынешние поколения должны помнить тех, кто шагнул в бессмертие и до конца остался верен присяге. Таким мнение поделился депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Сегодня — 36-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Этот день — символ мужества, стойкости и верности долгу. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений, кто отдал свою жизнь, защищая интересы Родины далеко за её пределами. Афганистан, Чечня, другие «горячие точки» — это страницы нашей истории, написанные кровью и подвигом солдат. Те, кто прошёл через ад войны, кто вернулся домой с ранами на теле и в душе, и те, кто сегодня продолжает нести службу, — настоящие герои», - отметил Александр Козловский.

Он подчеркнул, что их мужество и преданность Отечеству вдохновляют новые поколения.

«Мы помним каждого, кто шагнул в бессмертие, кто не сдался врагу, кто до конца остался верен присяге. Мы гордимся теми, кто, пройдя через испытания, нашёл силы жить дальше, воспитывать детей, передавать молодёжи ценности чести, долга и патриотизма. Сегодня, в Год защитника Отечества, мы особенно остро осознаём, как важно сохранять память о подвигах наших воинов», - добавил депутат.

Он отметил, что их пример вдохновляет тех, кто сейчас на передовой, кто защищает мирное население, кто борется за справедливость и безопасность страны. 

«Дорогие ветераны, воины-интернационалисты! Ваш подвиг не забыт. Ваша стойкость и преданность Родине — это фундамент, на котором строится будущее России. Спасибо вам за ваш героизм, за вашу активную гражданскую позицию, за то, что вы продолжаете быть примером для всех нас. Светлая память павшим героям. Здоровья, мира и благополучия — живым. А тем, кто сегодня на передовой, — Победы и возвращения домой», - подытожил Александр Козловский.

Теги: #Афганистан
Источник: Псковская Лента Новостей
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