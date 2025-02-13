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Общество

Более 7400 вакансий доступны псковичам на начало февраля 2025 года

15.02.2025 15:20|ПсковКомментариев: 0

Более 7400 вакансий открыты работодателями Псковской области на начало февраля 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре занятости населения.

Фото: Центр занятости Псковской области

Из них 7022 позиции предназначены для постоянной занятости, 316 для временного трудоустройства и 45 предполагают совместительство.

Отдельно в центре занятости отметили различные сферы деятельности. В сфере здравоохранения требуется 573 сотрудника, что составляет 7,7% от общего числа вакансий. Педагогам предлагаются 179 вакансий, наибольший спрос на учителей математики и русского языка. В сравнении с началом 2024 года, потребность в учителях снизилась на 18%.

В то же время работодатели активно ищут 245 слесарей и 209 инженеров различных специальностей. Среди редких предложений можно отметить вакансии «составитель фарша» и «водитель-инкассатор». Это свидетельствует о разнообразии возможностей на рынке труда региона.

Теги: #центр занятости
Источник: Псковская Лента Новостей
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