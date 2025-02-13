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Посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана митинг прошел в Великих Луках

Сегодня, 15 февраля, в Великих Луках прошел митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

В полдень к памятному знаку «Великолучанам, погибшим в горячих точках» возложили цветы бывшие воины-афганцы, ветераны военной службы, представители исполнительной и законодательной властей города, политических партий и общественных объединений, учащиеся школ города.

Отметим, что в ходе боевых действий в Афганистане и Чечне 172 великолучанина были награждены боевыми орденами и медалями.

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск была выведена из Афганистана. Россия потеряла в этом военном конфликте более четырнадцати тысяч солдат и офицеров.

Открывая митинг, заместитель Главы города Великие Луки Николай Андросович выразил признательность великолучанам, которые воевали в горячих точках.

«В их честь, в память о героях Великой Отечественной войны, в благодарность ко всем, кто самоотверженно защищал и продолжает защищать интересы и безопасность родной страны, 2025 год объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества», - отметил Николай Андросович.

Уверен, что сегодняшнее мероприятие станет ещё одним важным вкладом в сохранение памяти о наших самоотверженных воинах, во все времена и при любых обстоятельствах, проявлявших и проявляющих героизм при защите Отечества и национальных интересов государства», - отметил Николай Иванович.

Также к присутствующим обратилась и.о. заместителя главы Администрации Екатерина Семёнова.

«От лица всей Администрации города воинской славы Великие Луки выражаю искреннюю благодарность ветеранам боевых действий за пример самоотверженной преданности Родине и большой вклад в развитие города и страны, который вы вносите сегодня. Спасибо за участие в патриотическом воспитании молодёжи и поддержке земляков, участвующих в СВО», - сказала Екатерина Александровна.

Участник боевых действий в Афганистане, председатель общественной организации «ВетАфган» Али Оруджев отметил, что 15 февраля - незабываемый день для всех, кто участвовал в боевых действиях на афганской земле и честно выполнил свой ратный долг. «Сегодня мы чествуем героев и склоняем головы перед памятью павших. В этом военном конфликте погибли 8 великолучан. Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих близких», - сказал он.

В ходе митинга памятными грамотами и медалями были отмечены ветераны боевых действий и активисты общественной организации «ВетАфган».

Завершилось мероприятие возложением цветов к памятному знаку и колокольным звоном в память о погибших воинах.