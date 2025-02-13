Общество

Юбилейную медаль труженице тыла вручила Наталья Федорова

В Псковском районе накануне Дня вывода советских войск из Афганистана состоялся торжественный вечер в Доме культуры в деревне Соловьи, сообщается на странице главы Псковского района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / ВКонтакте

«Программа мероприятия объединила воинов всех поколений. С большим удовольствием, благодарностью и пожеланием долгих лет жизни вручила юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" труженику тыла Клавдии Сергеевне Данченко. В Год защитников Отечества мы вспоминаем и благодарим воинов России всех времен: от богатырей Александра Невского до наших современников – бойцов СВО. Меняется время и обстоятельства, неизменным остается одно – служба на благо нашей Родины!», - отметила Наталья Федорова.

Также глава района приняла участие в возложении цветов в сквере у Дома офицеров.

«В этот день мы вспоминаем не только воинов-афганцев, хотя памятная дата приурочена именно к годовщине вывода советских войск из Афганистана, сегодня мы чтим всех военнослужащих, отстаивавших интересы нашей страны за ее пределами», - добавила глава района.