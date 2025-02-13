Общество

Умерла актриса из фильма «Фанфан-Тюльпан» Женевьев Паж

Французская актриса театра и кино Женевьев Паж, известная по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Дневная красавица», умерла в Париже у себя дома в возрасте 97 лет, сообщило агентство Франс Пресс, ссылаясь на внучку звезды Зои Гиймо.

«Женевьев Паж, театральная звезда, сыгравшая хозяйку роскошного публичного дома, которая наняла Катрин Денев в фильме «Дневная красавица» (1967), умерла в пятницу в Париже в возрасте 97 лет», — указано в материале.

Актриса родилась в Париже в 1927 году. Крестная дочь модельера Кристиана Диора дебютировала на сцене французского театра «Комеди Франсез», после чего служила в Национальном народном театре (TNP), пишет РИА Новости.

Роль маркизы де Помпадур в фильме «Фанфан-Тюльпан» (1952) Кристиан-Жака стала для нее одной из первых в кинематографе.

После американские режиссеры приглашали ее на съемки в таких своих картинах, как «Иностранная интрига» (1956) Шелдона Рейнольдса, «Нескончаемая песня» (1960) Чарльза Видора и Джорджа Кьюкора и «Эль Сид» (1961) Энтони Манна.

Кроме того, ее знают по ролям в приключенческом фильме «Частная жизнь Шерлока Холмса» (1970) Билли Уайлдера и в черной комедии «Холодные закуски» (1979) Бертрана Блие, в котором она сыграла роль вдовы.