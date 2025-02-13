Псковский хоспис выразил благодарность фонду «Защитники Отечества» за помощь ветеранам.

Директор ГБУЗ Псковской области «Хоспис имени святой Марфы Марии» Татьяна Васильева вручила благодарственное письмо руководителю филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области и коллективу филиала. Подробности сообщили в официальном канале филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.
Фото: Официальный канал филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
В письме отмечается неоценимая помощь фонда в социальном сопровождении и комплексной поддержке ветеранов боевых действий и участников СВО, которые неоднократно становились пациентами хосписа. Социальные координаторы филиала фонда в Пскове оказывали ветеранам помощь в оформлении документов, восстановлении утраченных бумаг и предоставлении консультаций, пишет «МК в Пскове».
Надежда Васильева, представитель фонда, подчеркнула, что сотрудники фонда всегда готовы оказать помощь и поддержку ветеранам, независимо от их статуса и состояния здоровья.