Общество

Эксперты рассказали, что делать если мошенник взял на вас кредит

Если мошенники взяли кредит на ваше имя, следует вначале лично обратиться в полицию с соответствующим заявлением.

«В первую очередь эксперты рекомендуют обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Сделать это можно на официальном сайте МВД России. При этом рекомендуется лично подать заявление, так как онлайн-обращения могут рассматриваться до 30 дней», — говорится в инструкции.

Далее необходимо направить заявление и в банк, где был оформлен кредит, с требованием приостановить действие кредитного договора и провести внутреннее расследование. Как отметил финансовый эксперт Никита Ламанов, если выяснится, что жертва обмана действительно не оформляла кредит, кредитные организации, как правило, пойдут навстречу. В ситуации, если банк не отвечает или отклоняет запрос жертвы, можно также подать запрос в Банк России через онлайн-приемную, пишет РБК.

Как дополнительные варианты можно рассматривать обращение в прокуратуру или суд, уточняет юрист Данила Черных-Аипов. Эксперт отметил, что через эти инстанции в последнее время удается отменить кредитный договор с вероятностью почти 100%. Юрист также призвал не платить по взятому мошенниками кредиту, так как его погашение может быть расценено судом как признание долга.