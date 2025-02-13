Общество

Старшеклассники вечерней школы №1 побывали на экскурсии в Государственном архиве Псковской области

Старшеклассники Вечерней школы №1 побывали на экскурсии в Государственном архиве Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба МВД России по Псковской области

С работой и задачами, которые решает коллектив этого учреждения, расположенного на улице Петрова в областном центре, учащихся познакомила ведущий архивист Ирина Панова. Она также рассказала о видах учетных дел. Среди них такие своеобразные названия как Метрические книги – книги записей рождения, браков, смерти. «Ревизские сказки» – это перепись населения определенной волости, обязанного платить налоги. Исповедные книги (исповедные росписи, посемейные списки) –книги, которые велись при каждой приходской церкви для записи прихожан, бывших на исповеди и причастии.

Ребят заинтересовал вопрос поиска подробностей происхождения и жизни своих родственников. Ирина Панова разъяснила: для того, чтобы начать искать предков, и перед тем, как направить запрос в архив, нужно сначала собрать все документальные сведения от родственников об истории семьи. Например, зарплатные ведомости, письма, сохранившиеся трудовые книжки, фотографии. Все то, что может рассказать о человеке. Ведь в архивах учреждений и организаций, госархивах может быть различная информация. Человек, может быть, где-то работал. И личное дело сохранилось, а в нем - его биография, фотографии.

Гости смогли познакомиться и с фамильными гербами, генеалогическим древом дворянских родов Псковской губернии. Путешествие в мир документов с многовековой историей оказалось очень познавательным и увлекательным.

Юноши и девушки поблагодарили сотрудников УМВД России по городу Пскову, Общественный совет при УМВД и работников Государственного архива Псковской области за предоставленную возможность побывать на этой необычной экскурсии.