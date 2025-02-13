Общество

Дрейфующим на льдине обнаружили пса в Псковской области

Домашнюю собаку обнаружили одну на дрейфующей льдине на реке Пскова Псковской области. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте СНТ «Черняковицы - 2».

«Сегодня силами наших неравнодушных садоводов была проведена целая спасательная операция», - описали ситуацию в СНТ.

Садоводы обнаружили одинокова пса, который плыл по реке на дрейфующей льдине. Собаку спасли и сейчас она находится в доме одного из жителей и греется возле печки. Отмечают, что собака очень добрая и ласковая.

Теперь разыскивается хозяин пса, которого попросили связаться с председателем СНТ.