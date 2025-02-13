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Общество

День кадета России отмечают 17 февраля

17.02.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

В России отмечается День кадета, который приходится на 17 февраля. В этот день в 1732 году императрица Анна Иоанновна утвердила план создания «Корпуса кадетов шляхетских (дворянских) детей» в Санкт-Петербурге. Именно с этого момента принято вести историю кадетских корпусов в России.

Существует и другая дата, предлагаемая для праздника — 14 января. В этот день в 1701 году по указу Петра I была создана «Школа навигацких и математических наук» в Москве, которая стала прообразом Морского кадетского корпуса.

Кадетский корпус — это военно-учебное заведение с полным пансионом, которое готовит молодёжь к военной карьере. Исторические корни кадетских корпусов ведут из Пруссии, где в 1653 году великий курфюрст создал школу для несения детьми дворян воинской службы.

В России для обучения в Корпусе кадетов в 1732 году было набрано 56 представителей дворянских семей. Они осваивали военные, естественные, точные и гуманитарные науки, а также проходили строевое обучение. Курс обучения занимал 2 года, по окончании которого выпускники получали звание прапорщика, пишет calend.ru.

В последующие годы кадетские корпуса стали открываться в разных российских городах. В 1882 году прошла большая реформа военно-учебных заведений, в ходе которой военные гимназии, школы и училища были преобразованы в кадетские корпуса. К началу XX века их насчитывалось около 30, и они сыграли значительную роль в подготовке офицерских кадров русской армии. Среди выпускников кадетских учебных заведений — Пётр Румянцев, Михаил Кутузов, Фаддей Беллинсгаузен, Фёдор Ушаков, Николай Римский-Корсаков, Фёдор Достоевский, Александр Куприн и другие.

После Октябрьской революции 1917 года кадетские корпуса были упразднены. В советское время действовали только Суворовские и Нахимовские училища.

В настоящее время кадетское образование активно возрождается. Появляются и действуют кадетские училища, корпуса, школы и классы при различных российских ведомствах: Минобороны, МЧС, МВД, СК. Причём обучение проходят не только мальчики, но и девочки.

Только в ведении Министерства обороны РФ находится 32 довузовских учебных заведения, в том числе 7 президентских кадетских и 10 суворовских военных училищ, Нахимовское военно-морское училище и 4 его филиала, 6 кадетских корпусов, 3 школы для одарённых детей и Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В. М. Хализова.

В процессе обучения кадетов внимание уделяется не только будущей профессии, но и патриотическому и нравственному воспитанию. По окончании училищ и корпусов большинство кадетов продолжают своё обучение в высших военно-учебных заведениях.

Развитие кадетского движения в России — требование времени, ведь эти учебные заведения всегда готовили патриотов страны, воспитанных в духе благородства, воинской чести и крепкой дисциплины. Главная цель кадетства — дать детям патриотическую социализацию и подготовку к военной специальности во благо Отечества. А девиз современных кадетов — «Жизнь — России, честь — никому» — не утратил своей значимости.

Теги: #праздник #День кадета
Источник: Псковская Лента Новостей
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