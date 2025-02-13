Общество

В МВД предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов

Мошенники рассылают ложные «официальные письма» от ведомств, которые предупреждают о якобы существующих задолженностях и угрожают арестом имущества в случае неуплаты, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Граждане получают "официальные письма" от ведомств, в которых сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты. В уведомлении говорится, что просрочены платежи, указана конкретная сумма и прилагается QR-код или ссылка для перехода к оплате», - сообщается в материалах.

По словам правоохранителей, мошенники предлагают проводить оплату через СБП, для большего воздействия предлагают скидки, которые действуют «только сейчас и при такой форме оплаты».

В ведомстве рекомендуют проверять штрафы только через Госуслуги и Федеральную налоговую службу.