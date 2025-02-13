Общество

В России выявлено 15 тысяч упаковок запрещенных ветпрепаратов

Россельхознадзор выявил 15 тыс. упаковок ветеринарных препаратов, запрещенных к обороту на территории России при помощи системы маркировки «Честный знак». Об этом рассказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В пресс-службе объяснили, что данные ветеринарные препараты — иностранные, не имеющие заключения о соответствии производственной площадки правилам GMP (надлежащей производственной практики) и поступившие с территории союзного государства. Реализация такой продукции запрещена федеральным законом № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

«Маркировка показала себя эффективным инструментом в борьбе с нелегальной продукцией. Благодаря данным из системы маркировки мы смогли оперативно установить препараты, запрещенные к обороту в нашей стране, и своевременно предотвратить их поступление в гражданский оборот», — привели слова замначальника управления госветнадзора Россельхознадзора Анны Бабушкиной в пресс-службе ЦРПТ.

Обязательная маркировка ветеринарных препаратов стартовала 1 сентября 2024 года. На данный момент в системе «Честный знак» зарегистрировано 5067 участников рынка, из них 81 производитель, 91 импортер, 934 оптовые организации и 4535 представителей розницы. В оборот введено почти 33,5 млн единиц промаркированных товаров.

Руководитель управления по работе с социально значимыми товарами ЦРПТ Егор Жаворонков отметил, что благодаря маркировке растет количество легальных производителей и импортеров, пишут «Известия».