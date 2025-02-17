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Общество

Вагоны беспересадочного сообщения Петербург – Себеж и Москва – Себеж начнут курсировать в мае

17.02.2025 16:47|ПсковКомментариев: 0

Вагоны беспересадочного сообщения Петербург – Себеж и Москва – Себеж вновь будут курсировать в этом году, начиная с 16 мая и до конца августа раз в неделю, сообщается в Telegram-канале «1520. Все о ж/д». 

Вагоны будут отправляться из Петербурга и Москвы до Великих Лук по пятницам в составе поездов №607 Петербург – Великие Луки и №63 Москва – Псков, и далее после 2,5-часовой стоянки в Луках следовать совместно до Себежа. В обратную сторону вагоны будут ходить по пятницам.

В этом году вагоны будут останавливаться на всех промежуточных остановочных пунктах. 

РЖД/ФПК возобновили маршрут в прошлом году, спустя 14 лет после отмены, однако изначально остановки были введены только на крупных станциях. Маршрут связывает Петербург и Москву с городами на западе Псковской области, ближе к границе с Латвией. В частности, вагоны останавливаются в таких населенных пунктах, как Пустошка, Идрица, Себеж.

Теги: #поезд
Источник: Псковская Лента Новостей
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