Общество

Сколько продержатся морозы в Псковской области, ответила синоптик

Морозная погода сохранится в Псковской области до конца рабочей недели, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«На рабочей неделе мы ожидаем сохранение преимущественно морозной погоды. Ночью и днем ожидаются температуры отрицательные», - сказала синоптик.

Ночью прогнозируется -8..-13 градусов, днем -4...-9, -2...-7. Будет дуть ветер преимущество южных направлений и возможны осадки в виде снега и мокрого снега.