«Постскриптум»: Ликвидация террористов и задержание врача-коррупционера. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 февраля. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы:
- ОГЭ как ЕГЭ: после 9 класса станет проще пойти по рабочим специальностям.
- В Пскове пресечен теракт на железнодорожном вокзале – самая громкая новость недели.
- Православная гимназия переедет в новое здание школы на улице Киселева.
- Замглавврача Псковского перинатального центра арестован по обвинению в мошенничестве.
- Телефонный разговор Путина и Трампа как очередная надежда на мирное урегулирование конфликта с Киевом – об этом поговорили в политическом блоке с Максимом Костиковым.