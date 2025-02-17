Общество

В ГД предложили обязать мигрантов проходить медосвидетельствование по истечении года

Комиссия Госдумы по миграционной политике предлагает на законодательном уровне установить обязанность повторного прохождения иностранными гражданами медицинского освидетельствования по истечении года. Об этом сообщила глава комиссии, вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая.

«Мы предлагаем на уровне закона установить обязанность повторного прохождения [иностранными гражданами] медицинского освидетельствования по истечении года. Формирование медицинских заключений в форме электронных документов позволяет решить важнейшую задачу, связанную с персонализацией ответственности за качество проводимого медицинского освидетельствования, и персонализировать эту ответственность», - сказала на заседании комиссии Яровая, слова которой приводит «Дума ТВ».

Парламентарий подчеркнула, что система межведомственного учета позволит информировать органы внутренних дел в целях решения другой важной задачи - по контролю за пребыванием и выдворением. «Чрезвычайно острой является процедура самого выдворения лиц, страдающих опасными заболеваниями, потому что фактически возникает вопрос: где размещать этих лиц и каким образом обеспечивать их изоляцию», - уточнила она.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума готовит законодательные инициативы о медицинском освидетельствовании иностранных граждан, прибывающих в РФ. Также в Госдуме ждут от правительства РФ внесения предложений по регулированию трудовой миграции и въезда на территорию РФ семей трудовых мигрантов, пишет ТАСС.