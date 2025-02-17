Общество

День пельменей отмечают 18 февраля

В России и ряде других стран 18 февраля отмечается праздник, посвящённый одному из самых популярных блюд русской кухни — День пельменя. Это блюдо считается символом благополучия и достатка в доме.

История этого праздника началась в Ижевске — столице Удмуртской Республики. В феврале 2015 года здесь прошёл первый фестиваль «Всемирный день пельменя», организованный Правительством Республики с целью популяризации удмуртской национальной культуры. На мероприятии было куплено и съедено 1,5 тонны пельменей, а участие приняли около 25 тысяч человек.

Именно это событие послужило причиной учреждения ежегодного праздника — Всемирного дня пельменя, который отмечается 18 февраля. Фестиваль проводится ежегодно, его программа постоянно расширяется и обновляется.

Жители Республики считают пельмени национальным блюдом удмуртского народа. В Ижевске даже установлен памятник, посвящённый этому блюду.

Пельмени представляют собой блюдо из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша (как правило, из говядины и свинины). Их варят и едят горячими.

Существует несколько версий происхождения слова «пельмени». Некоторые исследователи считают, что оно произошло от слова «пельнянь», что в переводе с языков коми и удмуртов означает «хлебное ухо». Другие источники утверждают, что слово заимствовано из финно-угорских языков.

Точное время появления пельменей на Руси неизвестно. Однако многие исследователи считают, что они вошли в кухню коренных сибирских народов благодаря монголам. Позже пельмени распространились и на восточно-европейской части России. Это произошло примерно в конце 14 — начале 15 веков.

Сначала пельмени были популярны среди охотников, так как это было сытное и удобное блюдо. Позже они приобрели всенародную любовь. Пельмени ели все слои населения, включая крестьян, царей, революционеров, артистов, дипломатов, профессоров, студентов, рабочих и первых лиц государства, пишет calend.ru.

Стоит отметить, что начинка в тесте — это вариация, которая присутствует в кухнях многих народов мира. В Японии, Китае и Корее аналоги пельменей называются цзяоцзы, баоцзы и манду. В Средней Азии, Монголии, Тибете, Калмыкии и Бурятии популярны манты, буузы, бериги, момо и чучвара. На Кавказе любят хинкали.

В европейских странах также есть свои аналоги пельменей. В Италии это тортеллини и равиоли, на юге Германии готовят маульташен, в Белоруссии — колдуны, на Украине — вареники, в Швеции — кропкакор. Это лишь некоторые примеры.

Пельмени в России — это не просто блюдо, а часть национальной культуры. Их можно приготовить быстро, используя полуфабрикат, или же слепить всей семьёй, наслаждаясь процессом и общением.

Пельмени едят по-разному: кто-то предпочитает их со сметаной, кто-то с перцем и маслом, а некоторые добавляют хрен, кетчуп, майонез или уксус. Некоторые не едят пельмени без бульона или без лаврового листа. А некоторые даже добавляют пельмени в шампанское и едят с чёрной икрой. И конечно, все считают свой рецепт самым правильным.

Известный специалист по кулинарии Вильям Похлёбкин считал, что пельмени стали национальным русским блюдом, самым любимым и массовым. Он утверждал, что пельмени — это кулинарное изделие, которое наиболее соответствует национальным идеалам.

Хотя приготовить покупные пельмени можно быстро, а поесть их можно в кафе, для многих россиян пельмени — это символ дома и семьи. Лепка пельменей — это ритуал, который передаётся из поколения в поколение.

Диетологи также обращают внимание на пельмени. Они утверждают, что одна порция пельменей содержит достаточно белка, чтобы помочь иммунной системе. Однако они напоминают, что это калорийное блюдо, и не стоит есть его слишком много, особенно вечером и перед сном. Также не стоит добавлять в пельмени майонез и другие жирные соусы.

В честь праздника можно попробовать вкусные пельмени, выбрав покупные или приготовленные дома. Также можно посетить мастер-класс по лепке пельменей или дегустацию, которые проводят некоторые заведения общественного питания. Приятного аппетита!