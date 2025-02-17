Общество

День батарейки празднуют 18 февраля

В середине февраля отмечается праздник, посвящённый одному из значимых открытий в области физики и химии, совершённому более 200 лет назад. Это открытие оказало значительное влияние на жизнь каждого человека и стало основой для создания современных батарей и аккумуляторов.

18 февраля 1745 года родился итальянский учёный Алессандро Вольта, который внёс значительный вклад в развитие науки и техники. Его имя стало символом единицы измерения электрического напряжения — вольта. Одним из его наиболее значимых открытий стало создание первого в мире гальванического элемента, который стал прообразом современных батарей.

Открытие Вольта было основано на преобразовании химической энергии в электрическую путём помещения двух разнородных металлов в кислоту. Это открытие стало основой для создания батарей и аккумуляторов, которые широко используются в повседневной жизни, пишет calend.ru.

В честь этого открытия ежегодно 18 февраля отмечается праздник — День батарейки. Этот праздник не является официальным, но распространился по всему миру и отмечается во многих странах. В этот день проводятся научные конференции, выставки и лекции.

Участники мероприятий, посвящённых этому празднику, напоминают о важности батарей и аккумуляторов в нашей жизни. Эти устройства обеспечивают работу многих устройств, таких как смартфоны, наручные часы, будильники, светильники, портативные колонки, ноутбуки, компьютерные мыши и клавиатуры, роботы-пылесосы и фонарики.

Особое внимание уделяется экологической стороне вопроса, связанного с утилизацией батарей и аккумуляторов. Учёные продолжают работать над улучшением характеристик батарей и аккумуляторов, таких как ёмкость, ресурс, экологичность и скорость зарядки, а также безопасность.