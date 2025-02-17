Общество

Россиян предупредили о схеме мошенников, направленной на школьников

Мошенники под видом руководства школы звонят подросткам и убеждают сообщить код от «Госуслуг» якобы для восстановления аккаунта, после чего «следователь» настаивает на «декларации» ценностей в доме, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Вариация схемы "фейк босс"... Подростку под видом завуча школы, где он учится, позвонили мошенники и убедили сообщить код для восстановления доступа к аккаунту на "Госуслугах", после чего создали видимость "взлома" аккаунта. Находясь в стрессовой ситуации, школьник согласился пообщаться со "следователем", который убедил его в необходимости проведения "видеообыска" и "декларации" имеющихся дома ценностей. Ценности были переданы курьеру, что обнаружили позднее вечером родители», - приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, чтобы избежать лишних вопросов от курьера, которого, предположительно, использовали «втемную», семейные сбережения были упакованы в коробку и замаскированы книгами из домашней библиотеки, пояснили правоохранители.