Общество

Квесты и квизы проводят в Псковской области волонтеры 80-летия Победы

Волонтёры центра подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы организуют патриотические мероприятия в муниципалитетах Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по молодежной политике.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

Центры регулярно проводят мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и повышение уровня исторической грамотности. С каждым днём, приближаясь к знаменательной дате – Дню Великой Победы, количество таких событий только растёт.

На прошлой неделе волонтёры центров в муниципалитетах Псковской области провели ряд мероприятий.

Так, ко Дню российской науки в Бежаницах волонтёрский корпус 80-летия Победы провёл интеллектуальную игру «Наука», а в Великих Луках для школьников волонтёры организовали исторический квиз.

В Красногородске волонтеры Победы провели всероссийский исторический квест «Дети Победы», приуроченный ко Дню памяти юного героя-антифашиста и 80-летию со дня подвига Героя Советского Союза Михаила Девятаева.

Всероссийский урок мужества «Асы Великой Отечественной войны» провели для старшеклассников в Усвятах. Волонтёры Победы рассказали, как в период Великой Отечественной войны развивалась авиация. Школьники узнали о боевом пути знаменитых летчиков, проложивших путь к Победе: Иване Кожедубе, Александре Покрышкине, Алексее Маресьеве, Михаиле Девятаеве.

Во многих муниципалитетах региона прошли памятные мероприятия, посвященные Дню вывода войск из Афганистана.

В городе Остров волонтеры центра добровольчества, Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы и Движения Первых приняли участие в митинге, посвященном 36-й годовщине вывода войск из Афганистана «Афганистан – наша память и боль». В Новоржевском районе волонтеры подготовили блиц-викторину «По дорогам Афганистана».

Отдали дань памяти россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества – воинам-интернационалистам в Пскове, Себеже, Новосокольниках, Кунье.

Волонтеры Победы организовали всероссийскую акцию «Герои Афганской войны». Совместно с сотрудниками культуры они распространяли информационные листовки. На каждой листовке был QR-код, перейдя по которому можно было принять участие в блиц-викторине на тему истории войны в Афганистане.