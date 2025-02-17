Общество

В Госдуме предложили освободить контрактников от призыва

Необходимо освободить от срочной службы тех, кто по контракту с Минобороны находился в зоне спецоперации не менее шести месяцев, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Нам еще предстоит решить ряд проблем: <...> это освобождение от призыва на военную службу по призыву лиц, которые добровольно подписали контракт с Минобороны и не менее шести месяцев воевали в ходе специальной военной операции», — сказал он на пленарном заседании.

По словам депутата, среди предстоящих вопросов стоит наделение статусом ветерана боевых действий тех. кто принимал участие в отражении нападения украинских войск на Курскую область.

Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона, пишет РИА Новости.

По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 61 530 военнослужащих и 370 танков.