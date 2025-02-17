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Общество

Виды ароматических свеч: как выбрать и заказать. Все о популярных ароматах

18.02.2025 16:36|ПсковКомментариев: 0

Популярные виды ароматических свеч

Когда нужно поднять настроение или создать романтическую атмосферу, используйте ароматические свечи. В основе свечей — воск и ароматизатор, например эфирное масло. Популярные ароматы — фрукты, цветы или специи. Расскажем, как выбрать свечи для любых целей.

Особенности ароматических свечей 

Восковые свечи: натуральные и стойкие ароматы

Для изготовления свечей используют разные виды воска, и у каждого свои особенности. Пчелиный натуральный и экологичный, соевый долго горит, у кокосового воска низкая температура плавления, а у пальмового — высокая. Парафин, или искусственный воск, легко плавится и доступен по цене.

Соевые свечи: экологичные с мягкими запахами

Соевые свечи производятся из натурального и безопасного материала. Они нетоксичны, производят мало сажи. Свечи из соевого воска горят медленнее, поэтому обеспечивают постепенный мягкий аромат. Если воск оказался на поверхности, его легко смыть горячей водой и мылом.

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Гелевые свечи: творческие решения

Гель для свечей прозрачный, а его компоненты экологически чистые и безопасные. Прозрачность обеспечивает простор для креативного дизайна. В такие свечи добавляют красители, сухоцветы, дольки цитрусовых и корицу, ракушки, камни, бусины — в общем, все, что подскажет фантазия.

Популярные бренды ароматических свечей

Yankee Candle: ноты классики

Среди ароматов свечей этого производителя — кедр, кашемир, эвкалипт, кумкват, мускус, мята. Названия свечей так и создают подходящую атмосферу: например, «Уютные мгновения», «Полуденный пикник», «Сказочные летние ночи».

Diptyque: запах роскоши

Свечи в стеклянных стаканах выглядят стильно и элегантно, вписываясь в любой интерьер. Бренд вдохновляется ароматами природы: шалфеем, розой, лавандой, жасмином, ягодами. В коллекции свечей с ароматами для мужчин есть пачули, эвкалипт. Можно сочетать несколько свечей с моноароматами для создания неповторимой атмосферы.

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Bath & Body Works: аромат праздника

Декоративные ароматические свечи в незажженном виде используются как ароматизаторы помещения благодаря высокой концентрации эфирных масел. Много зимних новогодних ароматов: например, эвкалипт, морозная свежесть, древесина, пряная гвоздика, ель, кедр, клементины. Оригинальное решение — три фитиля в одной свече. Такие свечи не только необычно выглядят, но и распространяют больше аромата.

Ароматические свечи с необычными эффектами

Деревянные свечи

Иногда производители заливают воск не в стеклянный стакан, а в спил древесины, деревянную формочку или половинку кокоса. При горении свечи основной аромат смешивается с запахом дерева или скорлупы, придавая атмосфере больше уюта.

Свечи с сюрпризом

Это изделия, в воске которых спрятан небольшой сюрприз: например, надпись «Я тебя люблю», «Скучаю» или доброе предсказание. По мере плавления воска проявляется сюрприз — примерно за полчаса. Неожиданно, трогательно и очень мило.

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Свечи с деревянным фитилем

Плоский фанерный фитилек при горении создает эффект потрескивания, как будто вы сидите у камина где-нибудь в загородной вилле. От этого атмосфера становится еще более уютной.

FAQ

Как долго горят ароматические свечи?

Длительность горения свечи зависит от объема, состава и производителя. Это может быть как 10, так и 90 часов. Но аромат высвобождается только в течение 3 часов горения. Подрезайте сгоревший фитиль, чтобы не было копоти.

Как выбирать ароматы для разных ситуаций?

Вкусы у людей разные, но доказано, что ароматы могут определенным образом влиять на настроение и состояние человека. Вот несколько примеров.

Запах цитруса актуален не только перед Новым годом, но и тогда, когда хочется взбодриться, настроиться на рабочий лад. Гвоздика, пачули, древесина — эти ноты символизируют роскошь. Роза, мускус, жасмин помогают создать нежную и романтичную атмосферу.

Как сделать так, чтобы ароматическая свеча горела равномерно?

В первый раз не тушите свечу пару часов — пусть воск расплавиться равномерно. Да и вообще не давайте свече гореть больше 3 часов. Подрезайте фитиль, чтобы он всегда был 4–5 мм.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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