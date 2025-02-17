Общество

Перечень видов деятельности СОНКО в Псковской области для получение господдержки могут расширить

Губернатор Псковской области внёс на рассмотрение в областное Собрание депутатов изменения в Закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области», об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Перечень видов деятельности СОНКО для получения ими государственной поддержки дополняется ещё одним – социальная адаптация и психологическая поддержка участников СВО, ветеранов и инвалидов боевых действий, а также членов их семей.

Некоммерческие организации смогут участвовать в конкурсах и получать гранты на реализацию социальных проектов по оказанию такой помощи участникам СВО и их семьям.

«Рассчитываю, что депутаты областного Собрания предложение поддержат», - добавил Михаил Ведерников.