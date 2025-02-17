Общество

Спрос на самозанятых в Псковской области вырос на 57%

В этом году в силу вступили новые нормативные акты, которые касаются деятельности самозанятых. Эксперты hh.ru подготовили выжимку основных изменений, которые коснуться данной категории работников, а также выяснили, насколько популярна самозанятость в регионах СЗФО.

Аналитика показывает, что за последний год в целом по стране работодатели стали на четверть чаще (+26%) размещать вакансии, доступные самозанятым, за последний год число подобных предложений в целом по РФ превысило 235 тысячи. В свою очередь в регионах СЗФО число предложений о сотрудничестве для самозанятых превысило 30 тысяч, что на треть (+29%) превышает показатели двухлетней давности.

Сильнее всего спрос на самозанятых в СЗФО вырос в НАО (+76% предложений), Вологодской области (+75%), Псковской области (+57%), а также Новгородской области (+48%). Наименьший рост потребности в самозанятых за год есть в Ленобласти (+0,4% новых вакансий).

Средний возможный доход, который указывают для самозанятых СЗФО, превышает 47 тысяч рублей, что на 7% больше, чем два года назад. При этом интересно, что несмотря на минимальный спрос наибольший доход самозанятым в СЗФО готовы платить работодатели из Ленобласти (89,5 тысячи рублей, что на 14% больше, чем двумя годами ранее). Также в тройку самых щедрых для самозанятых в СЗФО оказались Карелия (87 тысяч) и Мурманская область (84 тысяч).

Какие изменения ждут самозанятых?

Росстат будет собирать статистические данные о самозанятых со статусом ИП

С 1 января 2025 года самозанятые со статусом ИП должны представлять статистическую отчётность — для остальных самозанятых ничего не изменится.

Вручную отправлять ничего не нужно. Данные будут автоматически поступать в Росстат из административных источников, например Федеральной налоговой службы (пояснение Минфина в письме от 04.12.2024 № 03-11-11/122074).

Как и раньше, все плательщики налога на профессиональный доход (НПД) должны заявлять свой доход и уплачивать налоги до 28 числа следующего месяца.

Стало больше налоговых режимов, на которые могут перейти самозанятые

До 2024 года самозанятые могли перейти на два налоговых режима — УСН или ЕСХН. С 2025 года можно перейти на УСН, ЕСХН, ПСН или АУСН.

В каких случаях самозанятому на НПД нужно менять правовую форму и налоговый режим:

Годовой доход превысил установленный законом лимит. На февраль 2025 года это 2,4 миллиона рублей. Самозанятый хочет нанять сотрудников по трудовому договору. Самозанятый планирует перепродавать товары, реализовывать подакцизную или маркированную продукцию.

Самозанятые смогут проверить до начала сотрудничества, нарушала ли компания трудовое законодательство

С 1 января 2025 года Федеральная служба по труду и занятости начала вести список работодателей, нарушивших с этой даты трудовое законодательство. Позже этот реестр станет доступен на сайте Роструда всем пользователям. Работодатель попадёт в список, если, например, не заключит с сотрудником трудовой договор или вместо трудового договора неправомерно оформит гражданско-правовой.

Самозанятый сможет проверить перед началом сотрудничества с компанией, нет ли её в списке нарушителей. Если организация в нём окажется, можно детальнее изучить отзывы о ней и задать дополнительные вопросы об условиях сотрудничества — убедиться, что компания не пытается оформить трудовые отношения как гражданско-правовые.

В договоре между самозанятым и компанией не должны быть прописаны условия, указывающие на трудовые отношения:

конкретная трудовая функция

рабочие часы, подразумевающие работу по расписанию компании

возможность использовать корпоративный транспорт или оборудование: ноутбук, телефон

фиксированная ежемесячная оплата

«Если договор содержит подобные пункты, значит, работодатель должен скорректировать их либо нанять вас в штат и оформить трудовые отношения», - уточнили эксперты.

Лимит годового дохода может вырасти до 3,6 миллиона рублей

В 2024 году лимит дохода самозанятого за 12 месяцев составлял 2,4 миллиона рублей. На февраль 2025 года цифра пока та же — изменения в законе ещё не приняты. Но лимит может быть увеличен до 3,6 миллиона рублей. В дальнейшем его планируют повышать ещё больше: