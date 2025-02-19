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Общество

«Дневной дозор»: Должна ли зарплата учителей зависеть от оценок учеников?

20.02.2025 08:42|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Должна ли зарплата учителей зависеть от оценок учеников?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Эксперименты над российской школой - едва ли не любимое занятие властей всех уровней. Постоянные инициативы по изменениям образовательного процесса в последние годы стали для наших школ уже привычными. На днях заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости увязать доход российских учителей с успехами их учеников. Инициатива вызвала полемику среди педагогов, родителей и экспертов. Сторонники идеи господина Чернышенко утверждают, что такие меры могут стать стимулом для учителей, побуждая их к более качественной работе и эффективной организации учебного процесса. Мы видим, как некоторые педагоги демонстрируют отличные результаты, применяя современные методики и повышая свою квалификацию. Тем не менее есть и те, кто указывают на возможные негативные последствия такого подхода. Привязка оплаты труда учителя к успехам учеников может создать дополнительное давление на учителей и привести к искажению образовательного процесса.

У некоторых педагогов может появиться соблазн завышать успеваемость своих учеников или отбирать в свои классы только сильных учащихся, родители которых готовы вкладывать в них дополнительные средства за счет оплаты репетиторов. При этом ученики с более слабой успеваемостью, чьи родители не имеют возможности или желания оплачивать репетиторов, могут «выдавливаться» из классов педагогов, которые ориентированы на повышение своих доходов. Фиксируются случаи манипуляции результатами, когда учителя «подгоняют» оценки под нужные показатели, что подрывает доверие к системе и снижает качество образования.

Нужно ли увязывать доходы учителей с успеваемостью учеников? Какими будут последствия внедрения такой инициативы для мотивации учителей и качества образовательного процесса? Об этом в программе «Дневной дозор»

Педагог с большим профессиональным стажем, а ныне первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова напомнила, что в регионе уже действуют меры поощрения педагогов за успехи их учащихся, и они уже доказали свою эффективность.

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«Таких педагогов необходимо поощрять и стимулировать. И думается, что их доход должен действительно соответствовать тому, что практически каждый их выпускник или ученик обладает высоким качеством подготовки и, соответственно, высокой конкурентоспособностью. Могу в этом отношении привести примеры положительного опыта работы таких педагогов и стимулирования их на примере всех мер поддержки, которые существуют у нас в Псковской области. Губернатор принял решение поощрять педагогов, чьи ученики получают высокие баллы на Едином государственном экзамене. Мы наблюдаем, как растёт премиальный фонд, а вместе с ним и доходы учителей, ведь именно их ученики демонстрируют самые высокие результаты на выпускных экзаменах. Эта мера уже даёт результаты, и я уверена, что мы сможем найти эффективные механизмы, которые будут стимулировать учителей к высококачественной работе и одновременно позволят им увеличить свои доходы».

Глава Пушкиногорского района, бывший директор Пушкиногорской средней школы имени А.С.Пушкина Оксана Филиппова убеждена, что не совсем разумно увязывать успеваемость учащихся и зарплату учителя.

«Это может вызвать некую нездоровую конкуренцию среди педагогических работников школ, потому что каждый, наверное, пожелает себе получить класс, где учатся отобранные дети, которые от природы способны учиться на "хорошо" и "отлично". А кроме того, в области у нас существует система портфолио. Это кейс показателей, который позволяет педагогу получать дополнительные средства за участие и победу своих обучающихся в олимпиадах, конкурсах, каких-то мероприятиях, таким образом качественно повышать уровень собственной заработной платы».

Еще один бывший директор - Тямшанской гимназии, а ныне глава Псковского района Наталья Федорова считает, что размер зарплаты педагога не может зависеть только от успеваемости школьников.

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«Однозначного ответа на этот вопрос за все годы никто так и не дал. Почему? Потому что напрямую размер заработной платы не может зависеть от одного критерия успеваемости. Если говорить об объективной оценке труда учителя, то, как вы знаете, существует множество критериев. Однако главная проблема заключается в том, что не всегда можно измерить эти критерии, поскольку нет таких единиц измерения. Ты ничем не измеришь воспитанность или порядочность, которую учитель вложил в ученика».

Татьяна Пасман - педагог и историк. Она не понаслышке знает, как работают школы и какие факторы влияют на успеваемость учеников. Поэтому уверена: реализация инициативы зампреда правительства России приведет исключительно к негативным результатам.

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«Последствия будут только негативные, поскольку, если мы привязываем непосредственно доходы, то есть заработную плату учителей, к успеваемости учеников, то мы тем самым подталкиваем их к необъективной оценке этой успеваемости, так как мы знаем, что зарплата сегодня очень невелика. А главное, что это абсолютно не эффективно, поскольку успеваемость учеников зависит не только от учителя, но и от множества других факторов. Возможно, она зависит от него на 20%, а, может быть, и на 40%. Очень большую роль в этом играет самостоятельная работа ученика, его способности, его желания и, соответственно, его готовность учиться».

Заслуженный учитель России Владимир Орлов тоже много лет проработал в школе и хорошо знает, как много факторов влияет на результаты учеников.

«Конечно, если ученики занимают первые места на олимпиадах или в конкурсах, учителя необходимо поощрять. Это не вызывает сомнений. Однако бывают ситуации, когда хороший учитель сталкивается с классом, который не реагирует на его усилия. В таких случаях важно подходить к каждому ученику индивидуально».

Руководитель Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова отмечает, что система, предложенная Дмитрием Чернышенко, направлена на дополнительное стимулирование педагогов, и такого рода меры поддержки, кстати, уже действуют в ряде регионов.

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«Система вознаграждения, предложенная Дмитрием Чернышенко, призвана создать дополнительные меры материальной поддержки учителей. Аналогично тем, что уже действуют на федеральном уровне и в отдельных регионах, включая Псковскую область. С 2024 года в нашем регионе педагогам, чьи ученики занимают призовые места на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников или получают 100 баллов на ЕГЭ, выплачивается вознаграждение в размере 50 тысяч рублей за каждого такого ученика. Введение подобных мер поддержки должно восприниматься педагогическим сообществом не как дополнительный контроль, а как признание и благодарность со стороны государства за их труд и вклад в качественное образование».

Эксперты разошлись во мнениях о том, как отразится на системе образования возможная привязка уровня зарплаты педагогов к результатам их учеников. Одни справедливо указывают на то, что успеваемость зависит от множества факторов, включая личные качества и мотивацию самих учеников, которые невозможно объективно измерить. При попытке оценить труд учителя исключительно по критерию успеваемости могут возникнуть серьезные проблемы. Такие, например, как необъективные оценки и снижение мотивации педагогов. В то же время дополнительные выплаты педагогам за достижения учеников (такие как высокие баллы за ЕГЭ или победы на олимпиадах) уже действуют в ряде регионов, в том числе и в Псковской области. И пока подтверждают эффективность.

Виктория Семенова

Теги: #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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