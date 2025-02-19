«Дневной дозор»: Должна ли зарплата учителей зависеть от оценок учеников?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Должна ли зарплата учителей зависеть от оценок учеников?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Эксперименты над российской школой - едва ли не любимое занятие властей всех уровней. Постоянные инициативы по изменениям образовательного процесса в последние годы стали для наших школ уже привычными. На днях заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости увязать доход российских учителей с успехами их учеников. Инициатива вызвала полемику среди педагогов, родителей и экспертов. Сторонники идеи господина Чернышенко утверждают, что такие меры могут стать стимулом для учителей, побуждая их к более качественной работе и эффективной организации учебного процесса. Мы видим, как некоторые педагоги демонстрируют отличные результаты, применяя современные методики и повышая свою квалификацию. Тем не менее есть и те, кто указывают на возможные негативные последствия такого подхода. Привязка оплаты труда учителя к успехам учеников может создать дополнительное давление на учителей и привести к искажению образовательного процесса.
У некоторых педагогов может появиться соблазн завышать успеваемость своих учеников или отбирать в свои классы только сильных учащихся, родители которых готовы вкладывать в них дополнительные средства за счет оплаты репетиторов. При этом ученики с более слабой успеваемостью, чьи родители не имеют возможности или желания оплачивать репетиторов, могут «выдавливаться» из классов педагогов, которые ориентированы на повышение своих доходов. Фиксируются случаи манипуляции результатами, когда учителя «подгоняют» оценки под нужные показатели, что подрывает доверие к системе и снижает качество образования.
Нужно ли увязывать доходы учителей с успеваемостью учеников? Какими будут последствия внедрения такой инициативы для мотивации учителей и качества образовательного процесса? Об этом в программе «Дневной дозор»
Педагог с большим профессиональным стажем, а ныне первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова напомнила, что в регионе уже действуют меры поощрения педагогов за успехи их учащихся, и они уже доказали свою эффективность.
Глава Пушкиногорского района, бывший директор Пушкиногорской средней школы имени А.С.Пушкина Оксана Филиппова убеждена, что не совсем разумно увязывать успеваемость учащихся и зарплату учителя.
Еще один бывший директор - Тямшанской гимназии, а ныне глава Псковского района Наталья Федорова считает, что размер зарплаты педагога не может зависеть только от успеваемости школьников.
Татьяна Пасман - педагог и историк. Она не понаслышке знает, как работают школы и какие факторы влияют на успеваемость учеников. Поэтому уверена: реализация инициативы зампреда правительства России приведет исключительно к негативным результатам.
Заслуженный учитель России Владимир Орлов тоже много лет проработал в школе и хорошо знает, как много факторов влияет на результаты учеников.
Руководитель Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова отмечает, что система, предложенная Дмитрием Чернышенко, направлена на дополнительное стимулирование педагогов, и такого рода меры поддержки, кстати, уже действуют в ряде регионов.
Эксперты разошлись во мнениях о том, как отразится на системе образования возможная привязка уровня зарплаты педагогов к результатам их учеников. Одни справедливо указывают на то, что успеваемость зависит от множества факторов, включая личные качества и мотивацию самих учеников, которые невозможно объективно измерить. При попытке оценить труд учителя исключительно по критерию успеваемости могут возникнуть серьезные проблемы. Такие, например, как необъективные оценки и снижение мотивации педагогов. В то же время дополнительные выплаты педагогам за достижения учеников (такие как высокие баллы за ЕГЭ или победы на олимпиадах) уже действуют в ряде регионов, в том числе и в Псковской области. И пока подтверждают эффективность.
Виктория Семенова