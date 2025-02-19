Музей боевой славы открыли после капремонта в псковском лицее №21

Исторический музей боевой славы открылся после капитального ремонта в социально-экономическом лицее №21 имени Сергея Самойлова в Пскове 19 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Музей основан в 1979 году. С тех пор ремонт в нем не проводили. В 2024 году из бюджета города Пскова при содействии главы города Бориса Елкина ремонт произвели. Возможность торжественно перерезать ленточку предоставили матери Сергея Самойлова Галине Самойловой и Борису Елкину.
В музее представлены артефакты времен Великой Отечественной войны: каски бойцов, артиллерийские снаряды, подлинная парадная шинель почетного гражданина города Константина Шестака, а также ряд документов тех времен.
После патриотического урока музею подарили несколько фотографий с героями Советского Союза из 128-й Псковской краснознамённой стрелковой дивизии, которые участвовали в освобождении города Пскова от немецко-фашистских захватчиков.
Мероприятие организовали как дань памяти разведчикам 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ в/ч 64044, погибших 21 февраля 2000 года.