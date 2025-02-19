Общество

Музей боевой славы открыли после капремонта в псковском лицее №21

Исторический музей боевой славы открылся после капитального ремонта в социально-экономическом лицее №21 имени Сергея Самойлова в Пскове 19 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Музей основан в 1979 году. С тех пор ремонт в нем не проводили. В 2024 году из бюджета города Пскова при содействии главы города Бориса Елкина ремонт произвели. Возможность торжественно перерезать ленточку предоставили матери Сергея Самойлова Галине Самойловой и Борису Елкину.

В музее представлены артефакты времен Великой Отечественной войны: каски бойцов, артиллерийские снаряды, подлинная парадная шинель почетного гражданина города Константина Шестака, а также ряд документов тех времен.

«Я испытываю чувство гордости. Во-первых, за своего сына. Конечно, я горжусь своим мальчиком. А во-вторых, я смотрю, какие дети выходят из стен этой школы. Вы посмотрите, они очень внимательные, они вежливые, они патриоты нашей страны. Я не раз говорила еще в самом начале, что если вдруг что-то случится, ученики 21-й школы будут и дальше защищать нашу Родину. И сейчас на СВО находятся ребята, которые вышли из стен этой школы. Я благодарна школе. Я не только в дни памяти прихожу, я часто бываю здесь, потому что это место святое», — выступила Галина Самойлова.

После патриотического урока музею подарили несколько фотографий с героями Советского Союза из 128-й Псковской краснознамённой стрелковой дивизии, которые участвовали в освобождении города Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

Мероприятие организовали как дань памяти разведчикам 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ в/ч 64044, погибших 21 февраля 2000 года.