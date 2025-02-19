Общество

Андрей Беляев: ТОСы внесли ощутимый вклад в благоустройство Великих Лук

Привлечение внебюджетных источников — это прерогатива органов местного самоуправления, сказал глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в эфире радио ПЛН FM (102.6).

«Естественно, все структурные подразделения прорабатывают вопросы привлечения средств через автономные некоммерческие организации, в том числе с помощью ТОС», - отметил Андрей Беляев.

В прошлом году в Великих Луках было реализовано 15 проектов ТОС. «Это внесло ощутимый вклад в благоустройство. В этом году сбор заявок уже идет, уже порядка 35 заявок, которые будут отправлены на региональный конкурс», - сказала глава администрации.

Также Андрей Беляев отметил, что активное привлечение средств идет и в сферах образования, культуры и спорта. «Уже подано порядка 8 заявок на общую сумму около 10 млн рублей», - подытожил он.