Общество

Пскович задолжал по алиментам более 1,5 млн рублей и заключил контракт с Минобороны

В Псковской области мужчина, не выплачивавший алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери, накопил задолженность в 1,5 миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

Сначала должник скрывался от сотрудников службы судебных приставов и игнорировал их звонки. В результате его объявили в розыск. Сотрудники межрайонного отделения судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей смогли найти мужчину с помощью социальных сетей. В переписке сотрудник органа принудительного исполнения предупредил мужчину о возможной административной и уголовной ответственности.

Несмотря на предупреждения, гражданин продолжал игнорировать свои родительские обязанности, что привело к привлечению к административной ответственности. В прошлом году мужчина решил изменить свою жизнь и заключил контракт с Минобороны России. Он сообщил об этом судебному приставу-исполнителю, в результате чего часть дохода перечисляется службой в счет погашения задолженности.

«Мужчина осознал, что, служа на благо Родины, он также должен заботиться о своем ребенке, который не должен страдать из-за ошибок отца», - заметили в УФССП.