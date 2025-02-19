Общество

Медики спасли жизнь пенсионерке, потерявшей пульс на приёме в Псковской городской поликлинике

Пожилая женщина 1953 года рождения, обратившаяся в учреждение для приема у врача, внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание в Псковской городской поликлинике, сегодня, 19 февраля. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

По словам очевидцев, пенсионерка остановилась, схватившись за сердце, и упала на пол. Медики, находившиеся рядом, мгновенно отреагировали на произошедшее. Они быстро перенесли женщину в кабинет неотложной помощи. У пациентки был зафиксирован остановившийся пульс, и врачи немедленно приступили к реанимационным мероприятиям.

На место также прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, которые совместными усилиями привели пациентку в сознание и направили ее в Псковскую областную клиническую больницу для дальнейшего наблюдения.