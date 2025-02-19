Общество

Псковский облсовпроф подписал соглашение о межрегиональном сотрудничестве на 2025 год

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принял участие в заседании Президиума Дорпрофжел на ОЖД. В ходе мероприятия были подведены итоги сотрудничества с региональными профсоюзами, в их числе Ленинградская Федерация Профсоюзов, профобъединения Карелии, Мурманской, Псковской и Новгородской областей, за 2023–2025 года в рамках заключенных соглашений. Об этом сообщили в Псковском облсовпрофе.

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Состоялось подписание соглашения на 2025 год. Под Соглашением поставили подписи Председатель Дорпрофжел на Октябрьской ЖД, Председатель ЛФП Александр Голубев и Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Мы тесно работаем с Псковским облсовпрофом, совместно реализуем различные проекты, проводим акции и мероприятия, туристические слеты. Члены профсоюза активно пользуются льготным оздоровлением в профсоюзных здравницах Псковской области. Можно сказать, что работаем как единое целое», - отметил заместитель председателя Дорожной территориальной организации Роспрофжел на Октябрьской железной дороге – руководитель Санкт-Петербург-Витебского регионального отдела Алексей Белов.

«Межрегиональное сотрудничество оправдало себя полностью! Это обмен наработками, опытом, совместные мероприятия. Причем сотрудничество на всех уровнях взаимодействия», — прокомментировал итоги заседания Игорь Иванов.