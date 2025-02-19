Общество

13% псковских компаний выплатят премии сотрудникам в честь 23 февраля - опрос

В этом году 13% компаний планируют выплатить премии к 23 Февраля. К такому мнению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие представители предприятий и организаций из Пскова.

53% работодателей готовят подарки для своих сотрудников. В 45% компаний пройдут корпоративные мероприятия различного масштаба.



К 8 Марта премии планируют выплатить 17% работодателей, а подарки — 54%. Корпоративные мероприятия в честь Женского дня организуют 47% компаний.

