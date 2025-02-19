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Общество

Психолог дала советы тем, кто сталкивается с хамством на работе

20.02.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Как реагировать на грубость по отношению к коллегам или руководству и как защитить себя от негативного воздействия, рассказала психолог Майя Голубева.

В работе псковичей вдохновляет зарплата, личный успех и возможность помогать людям – опрос : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Психолог объяснила, что хамство на работе представляет собой форму агрессивного поведения, направленного на унижение и подавление другого человека.

«Хамство может выражаться в разных формах: грубые высказывания, оскорбления, унизительные шутки, игнорирование, сплетни, критика, необоснованные требования. Важно понимать, что хамство – это не просто плохое настроение или случайная оплошность, это систематическое проявление неуважения и пренебрежение по отношению к человеку», – комментирует эксперт.

Почему люди проявляют грубость на работе? По мнению психолога, часто хамство является способом самоутверждения за счёт унижения других. Некоторые люди не умеют выражать свои эмоции и срываются на окружающих. Кроме того, высокий уровень стресса и перегрузка на работе могут вызвать раздражительность и агрессивное поведение.

«Некоторые люди, занимающие руководящие должности, считают, что имеют право на хамство по отношению к подчиненным. А в некоторых организациях хамство является нормой поведения и даже поощряется», - приводит примеры психолог.

Майя Голубева рекомендует сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в ответ на хамство. Не стоит отвечать грубостью на грубость, так как это только усугубит ситуацию.

«Четко и уверенно скажите хаму, что его поведение неприемлемо. Используйте «Я-сообщения», чтобы выразить свои чувства. Например: «Мне неприятно слышать такие слова в свой адрес. Прошу вас впредь пообщаться со мной в уважительной форме». Не оправдывайтесь и не пытайтесь объяснить свое поведение. Иногда лучшая реакция на хамство – это полное игнорирование. Не вступайте в спор и не тратьте свою энергию на хама», - рекомендует Голубева.

Психолог отметила, что если хамство становится систематическим, то необходимо обратиться к руководителю с жалобой. Для этого нужно иметь доказательства, такие как письма, записи разговоров или показания других сотрудников.

Однако, что делать, если хамит ваш начальник? По словам психолога, это особенно сложная ситуация, поскольку сотрудник находится в подчинённом положении. В такой ситуации следует сохранять спокойствие и уважение. Следует попробовать объяснить начальнику, что его поведение не устраивает сотрудника. Если же ситуация не меняется, то стоит рассмотреть возможность поиска нового места работы, пишет RuNews24.ru.

«Хамство на работе – это неприемлемое поведение, которое может оказать негативное воздействие на здоровье человека. Важно знать, как реагировать на хамство и как защитить себя от его воздействия. Помните, что каждый человек имеет право на уважительное и достойное отношение на рабочем месте. Не стоит бояться защищать свои права и расширять свои личные границы. Если ситуация не меняется, не нужно бояться менять работу. Здоровье и благополучие важнее, чем работа, которая приносит страдания», - резюмировала психолог Майя Голубева.
Источник: Псковская Лента Новостей
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