Общество

Психолог дала советы тем, кто сталкивается с хамством на работе

Как реагировать на грубость по отношению к коллегам или руководству и как защитить себя от негативного воздействия, рассказала психолог Майя Голубева.

Психолог объяснила, что хамство на работе представляет собой форму агрессивного поведения, направленного на унижение и подавление другого человека.

«Хамство может выражаться в разных формах: грубые высказывания, оскорбления, унизительные шутки, игнорирование, сплетни, критика, необоснованные требования. Важно понимать, что хамство – это не просто плохое настроение или случайная оплошность, это систематическое проявление неуважения и пренебрежение по отношению к человеку», – комментирует эксперт.

Почему люди проявляют грубость на работе? По мнению психолога, часто хамство является способом самоутверждения за счёт унижения других. Некоторые люди не умеют выражать свои эмоции и срываются на окружающих. Кроме того, высокий уровень стресса и перегрузка на работе могут вызвать раздражительность и агрессивное поведение.

«Некоторые люди, занимающие руководящие должности, считают, что имеют право на хамство по отношению к подчиненным. А в некоторых организациях хамство является нормой поведения и даже поощряется», - приводит примеры психолог.

Майя Голубева рекомендует сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в ответ на хамство. Не стоит отвечать грубостью на грубость, так как это только усугубит ситуацию.

«Четко и уверенно скажите хаму, что его поведение неприемлемо. Используйте «Я-сообщения», чтобы выразить свои чувства. Например: «Мне неприятно слышать такие слова в свой адрес. Прошу вас впредь пообщаться со мной в уважительной форме». Не оправдывайтесь и не пытайтесь объяснить свое поведение. Иногда лучшая реакция на хамство – это полное игнорирование. Не вступайте в спор и не тратьте свою энергию на хама», - рекомендует Голубева.

Психолог отметила, что если хамство становится систематическим, то необходимо обратиться к руководителю с жалобой. Для этого нужно иметь доказательства, такие как письма, записи разговоров или показания других сотрудников.

Однако, что делать, если хамит ваш начальник? По словам психолога, это особенно сложная ситуация, поскольку сотрудник находится в подчинённом положении. В такой ситуации следует сохранять спокойствие и уважение. Следует попробовать объяснить начальнику, что его поведение не устраивает сотрудника. Если же ситуация не меняется, то стоит рассмотреть возможность поиска нового места работы, пишет RuNews24.ru.