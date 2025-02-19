Общество

Была ли дуэль: в России хотят расследовать причины гибели Михаила Лермонтова

Депутат Госдумы рассказал о причинах, по которым может быть открыто историческое дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в парламентской газете.



Фото: РИА Новости

Утром в четверг, 20 февраля, в СМИ появилась информация о том, что такое расследование уже началось, но потом эту новость опровергли в Следственном комитете.

Первый зампред комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений направлял запрос в следственный комитет о пересмотрении дела о гибели Лермонтова, так как по мнению общественности его заключение является недобросовестным и сомнительным.

«Мой депутатский запрос касался возможности расследования причин, приведших к такому исходу, как гибель Михаила Лермонтова. Речь идет, в частности, о том, что расследование 1841 года (год смерти поэта. — Прим. ред.) было проведено недобросовестно, с нарушением законов того времени. Об этом говорили еще 184 года назад — итоги следствия вызвали сомнения у современников Лермонтова», - объяснил Николай Бурляев, «кроме меня, с тем же в СК России обратились и потомки рода Лермонтова, и историки-лермонтоведы, и даже криминалисты, которые самостоятельно расследовали это происшествие».

Депутат считает, что лермонтоведение пошло по ошибочному пути, отталкиваясь от версии расследования, что было жаль, что у Лермонтова был дурной характер, который к ней и привел.

«Убежден, что это ложь», - комментирует он.