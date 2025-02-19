Общество

До -14 градусов ожидается в Псковской области 21 февраля

Температура воздуха ночью может доходить до -14 градусов в регионе 21 февраля, сообщили в региональном гидрометцентре.



Фото: wirestock / Freepik

Прогнозируете переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений ночью слабый, днем умеренный.

Температура по области ночью от -9 до -14 градусов, днем от -1 до -6 градусов. В Пскове температура ночью достигнет отметки от -10 до -12 градусов, днем -1 до -3 градусов. Атмосферное давление высокое.