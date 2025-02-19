Общество

Международный день родного языка празднуют 21 февраля

Международный день родного языка, провозглашённый Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции объявила 2008 год Международным годом языков, а 2010 год — Международным годом во имя сближения культур. 2022–2032 годы Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным десятилетием языков коренных народов мира.

Дата для Дня была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.

Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. По данным ООН, в мире насчитывается около 7 тысяч языков, из них 45% находятся под угрозой исчезновения. Каждые две недели в мире исчезает один язык, унося с собой целое культурное и интеллектуальное наследие.

В настоящий момент 40% населения мира не имеют доступа к образованию на языке, на котором они говорят или который они понимают. Только несколько сотен языков играют видную роль в системах образования и в государственной сфере, и менее ста языков используются в мире цифровых технологий.

Все шаги по способствованию распространения родных языков служат не только содействию языковому разнообразию и многоязыковому образованию, но и укреплению солидарности, основанной на взаимопонимании, терпимости и диалоге.

Языки служат одним из стратегических факторов прогресса в достижении устойчивого развития и гармонических взаимоотношений между глобальными и местными условиями. Лишь всестороннее принятие многоязычия даст всем языкам возможность обрести своё место в мире, охваченном процессами глобализации, пишет calend.ru.

Многоязычное образование — основа обучения и передачи знаний между поколениями.

Коитиро Мацуура, занимавший тогда пост Генерального директора ЮНЕСКО, отметил: «Языки составляют неповторимое выражение человеческого творчества во всём его разнообразии. Как инструмент коммуникации, восприятия и размышления, язык также описывает то, как мы видим мир, и отражает связь между прошлым, настоящим и будущим. Языки несут следы случайных встреч, различные источники, из которых они насыщались, каждый в соответствии со своей отдельной историей».

Каждый год в рамках празднования Дня родного языка в разных странах проходят различные мероприятия, посвящённые определённой теме и нацеленные на содействие уважению, а также на поощрение и защиту всех языков, особенно языков, находящихся на грани исчезновения.

Так, в разные годы проведение Дня было посвящено темам: взаимосвязи между родным языком и многоязычием, особенно в образовании; системе Брайля и языку жестов; повышению осведомлённости общественности в вопросах языковых и культурных традиций, основывающихся на взаимопонимании, терпимости и диалоге; охране нематериального наследия человечества и сохранению культурного разнообразия; роли языка, на котором ведётся преподавание в школах; многоязычному образованию как основе обучения и передачи знаний между поколениями.