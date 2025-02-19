Общество

Торжественный митинг памяти воинов-спецназовцев состоялся в Пскове

Торжественный митинг и возложение цветов в память о 25 погибших под Харсеноем воинов-спецназовцев состоялись на территории воинской части в поселке Промежицы в Пскове 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Открыл мероприятие приветственной речью полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан.

«Сегодня, 21 февраля, мы вспоминаем наших героев - военнослужащих бригады специального назначения, которые совершили тот подвиг, который навсегда останется у нас в сердцах. Это произошло под селом Харсеной в Чеченской Республике. Сегодня мы вместе с вами, со всеми присутствующими, почтим память тех военнослужащих, которые погибли в том неравном бою. Мы будем их помнить всегда, потому что вы прекрасно знаете, что человек живет рядом с нами до тех пор, пока мы о них и о нем помним. Прошло 25 лет, но судя по количеству присутствующих сегодня на траурной церемонии, память о них осталась в наших сердцах. И сегодня воины-спецназовцы выполняют свой долг по обеспечению безопасности нашей страны в зоне специальной военной операции. И в этот день мне хотелось бы, чтобы мы все сказали друг другу о том, что никто из них, из погибших во время чеченской кампании, и те потери, которые понесла бригада в ходе проведения специальной военной операции, не будут забыты. Я хотел бы сказать от чистого сердца: мы склоняем свои головы перед павшими героями», - сказал Александр Гуцан.

Заупокойную литию памяти погибших воинов и защитников Отечества отслужил отец Антоний. Родственники и близкие смогли возложить цветы к мемориалу.

Напомним, 21 февраля – День памяти воинов-спецназовцев, погибших в бою. В текущем году исполняется 25-я годовщина памяти подвига воинов-спецназовцев. В этот день в 2000 году в бою под Харсеноем погибли 25 бойцов.

Памятные мероприятия проводятся в формате митинга у памятника «Воинам-разведчикам, погибшим в бою». На мраморных плитах памятника также увековечены имена 169 спецназовцев, выполнявших боевые задачи в Республике Афганистан и 25 бойцов из бригады спецназа, погибших в период первой и второй чеченских кампаний. В связи с данным обстоятельством в этот день принято поминать всех спецназовцев, погибших в бою.