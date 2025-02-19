Торжественный митинг памяти воинов-спецназовцев состоялся в Пскове

Торжественный митинг и возложение цветов в память о 25 погибших под Харсеноем воинов-спецназовцев состоялись на территории воинской части в поселке Промежицы в Пскове 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Открыл мероприятие приветственной речью полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан.
Заупокойную литию памяти погибших воинов и защитников Отечества отслужил отец Антоний. Родственники и близкие смогли возложить цветы к мемориалу.
Напомним, 21 февраля – День памяти воинов-спецназовцев, погибших в бою. В текущем году исполняется 25-я годовщина памяти подвига воинов-спецназовцев. В этот день в 2000 году в бою под Харсеноем погибли 25 бойцов.
Памятные мероприятия проводятся в формате митинга у памятника «Воинам-разведчикам, погибшим в бою». На мраморных плитах памятника также увековечены имена 169 спецназовцев, выполнявших боевые задачи в Республике Афганистан и 25 бойцов из бригады спецназа, погибших в период первой и второй чеченских кампаний. В связи с данным обстоятельством в этот день принято поминать всех спецназовцев, погибших в бою.