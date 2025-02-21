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Почему «работать лень» и о чем это говорит, рассказал психолог

Бывает, что у людей даже начинает болеть голова от мыслей о работе. Психолог Майя Голубева раскрыла причины лени и предложила действенные методы, которые помогут повысить мотивацию.

«Лень – это не просто отсутствие желания работать, это сложный психологический феномен, который может быть вызван различными факторами. Важно понять причину лени, чтобы эффективно ликвидировать ее», - объясняет эксперт.

Как рассказала Майя Голубева, одной из причин лени может быть отсутствие мотивации. Если работа не вызывает интереса, не приносит удовольствия и не соответствует ценностям человека, то это может привести к апатии и нежеланию выполнять свои обязанности.

Также стоит учесть хронические стрессы, перегрузки на работе и недостаток отдыха. Всё это может стать причиной эмоционального истощения, которое проявляется в виде лени и апатии.

«Боязнь совершить ошибку, критика со стороны или руководства могут парализовать работника и вызвать откладывание дел на потом. Кроме того, если непонятно, зачем нужно выполнять ту или иную работу, то пропадают интерес и мотивация. Неумение планировать свое время, расставлять приоритеты и решать задачи приводит к хаосу и перегрузке, что также вызывает лень. Некоторые заболевания, такие как депрессия, анемия или гипотиреоз, могут вызывать хроническую усталость и апатию», - комментирует Майя Голубева.

Чтобы преодолеть лень, психолог посоветовала подумать, зачем нужна эта работа, какие преимущества она даёт человеку и какие цели он преследует. Также рекомендуется высыпаться, правильно питаться и не забывать делать перерывы в работе, пишет RuNews24.ru.

«Лень – это сигнал о том, что в вашей жизни что-то происходит не так. Прислушайтесь к себе, определите причину лени и примите меры. Помните, что работа должна приносить пользу и быть частью вашей полноценной и счастливой жизни», – заключает психолог