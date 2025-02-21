Почему «работать лень» и о чем это говорит, рассказал психолог

Бывает, что у людей даже начинает болеть голова от мыслей о работе. Психолог Майя Голубева раскрыла причины лени и предложила действенные методы, которые помогут повысить мотивацию.
Как рассказала Майя Голубева, одной из причин лени может быть отсутствие мотивации. Если работа не вызывает интереса, не приносит удовольствия и не соответствует ценностям человека, то это может привести к апатии и нежеланию выполнять свои обязанности.
Также стоит учесть хронические стрессы, перегрузки на работе и недостаток отдыха. Всё это может стать причиной эмоционального истощения, которое проявляется в виде лени и апатии.
Чтобы преодолеть лень, психолог посоветовала подумать, зачем нужна эта работа, какие преимущества она даёт человеку и какие цели он преследует. Также рекомендуется высыпаться, правильно питаться и не забывать делать перерывы в работе, пишет RuNews24.ru.
«Лень – это сигнал о том, что в вашей жизни что-то происходит не так. Прислушайтесь к себе, определите причину лени и примите меры. Помните, что работа должна приносить пользу и быть частью вашей полноценной и счастливой жизни», – заключает психолог