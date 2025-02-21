Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
10 лет с правом переписки
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
Разукрасили
Эхо несостоявшегося теракта
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Что будет с больницей и с нами?
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
«Лёгкая кухня» Классические блины
Сокращение медперсонала в Себеже
 
 
 
ещё Общество 21.02.2025 16:550 «Дневной дозор»: Поможет ли повышение штрафов побороть хамство и равнодушие чиновников? 21.02.2025 19:200 Минюст расширил реестр иноагентов 21.02.2025 18:340 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 февраля 21.02.2025 18:290 Медаль в честь 80-летия Победы вручили 100-летнему ветерану в Острове 21.02.2025 18:210 «Чай втроём»: Владимир Компаниец о прелестях зимнего плавания, раках и недопустимости выхода из себя. ВИДЕО 21.02.2025 18:070 Реактивы в Пустошке для общего анализа крови есть — облздрав
 
 
 
Самое популярное 17.02.2025 14:320 Уборщица нашла окровавленную девушку в туалете в ТЦ «ПИК 60» в Пскове 14.02.2025 13:391 «Светофор» в Пскове: живее всех живых 17.02.2025 18:062 Найденная окровавленной в торговом центре псковичка находится в больнице в стабильном состоянии 17.02.2025 15:060 Окровавленную девушку из туалета торгового центра в Пскове доставили в детскую больницу 20.02.2025 15:323 Эхо несостоявшегося теракта
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Чай втроём»: Владимир Компаниец о прелестях зимнего плавания, раках и недопустимости выхода из себя. ВИДЕО

21.02.2025 18:21|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Чай втроём», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 21 февраля.

Сегодняшний гость - управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец - человек интересный, активный, спортивный, многодетный отец. Он поделился своими детскими воспоминаниями о родном Ростове-на-Дону, рассказал о своей семье, об истории знакомства с женой, о своем пути в банковский сектор и спорт.

Пай-мальчиком был Владимир Компаниец или шкодником? Как учился в школе? Кого нужно благодарить за его возвращение в спорт после 20 лет перерыва? В чем прелесть зимнего плавания и моржевания? В чем секрет семейного счастья? Какое у управляющего Псковским отделением Сбера коронное блюдо? Какую посылку Владимир Компаниец отправил бы себе из настоящего в 1990 год?

Теги: #чай втроем
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы скорого окончания специальной военной операции?
В опросе приняло участие 224 человека
21.02.2025, 19:400 Свыше 1,5 тысяч экскурсий провел изборский музей 21.02.2025, 19:200 Минюст расширил реестр иноагентов 21.02.2025, 19:000 Выставка «Образы Мелетовской стенописи» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 21.02.2025, 18:340 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 февраля
21.02.2025, 18:290 Медаль в честь 80-летия Победы вручили 100-летнему ветерану в Острове 21.02.2025, 18:290 Псковичей предупредили о ложных извещениях о поверке приборов учета воды 21.02.2025, 18:210 «Чай втроём»: Владимир Компаниец о прелестях зимнего плавания, раках и недопустимости выхода из себя. ВИДЕО 21.02.2025, 18:180 Александр Козловский призвал псковичей присоединиться к спортивному марафону
21.02.2025, 18:110 Шахматный турнир среди сотрудников Росгвардии состоялся в Пскове 21.02.2025, 18:100 «Заморозить момент» предлагают псковским фотографам 21.02.2025, 18:070 Реактивы в Пустошке для общего анализа крови есть — облздрав 21.02.2025, 18:000 Россия с 26 февраля понизит экспортную пошлину на пшеницу
21.02.2025, 17:591 В стрессовых ситуациях важно не срываться на людей – Владимир Компаниец 21.02.2025, 17:550 Торжественное построение прошло в Псковском филиале Университета ФСИН России 21.02.2025, 17:521 Дмитрий Яковлев: Общественное обсуждение муралов не требуется 21.02.2025, 17:360 В Пскове женщины чаще мужчин выступают за то, чтобы считать 23 Февраля праздником всех мужчин – опрос 
21.02.2025, 17:300 Сергей Вострецов о новых тарифах на электричество: В России власть слышит свой народ 21.02.2025, 17:090 Владимир Компаниец начал свою карьеру в банке с должности стажера 21.02.2025, 17:070 Гостиницу «Октябрьская» в Пскове продают почти за 500 млн рублей 21.02.2025, 17:010 Интерактив: Сбил, удивился, покинул место ДТП
21.02.2025, 16:591 Момент столкновения на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове попал на видео 21.02.2025, 16:550 «Дневной дозор»: Поможет ли повышение штрафов побороть хамство и равнодушие чиновников? 21.02.2025, 16:520 На устранение ЧП в Анапе отправятся 10 волонтеров из Псковской области  21.02.2025, 16:420 Кривая линия
21.02.2025, 16:380 Выставка «Образы Мелетовской стенописи» открылась в Пскове 21.02.2025, 16:200 «На пятой передаче»: Особенности покупки нового автомобиля в Пскове и соседних городах. ВИДЕО 21.02.2025, 16:170 СОБЫТИЕ: Выставка «Крепость» открылась в Изборске 21.02.2025, 16:150 ДТП мешает движению на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове
21.02.2025, 16:140 Псковичи могут рассказать о героях войны и пополнить «народную экспозицию» Музея Победы 21.02.2025, 16:010 Обзор крипторынка: продвижение скама президентом Аргентины и выплаты от FTX 21.02.2025, 15:580 Панихиды отслужат в Псково-Печерском монастыре в родительскую субботу 21.02.2025, 15:490 «Хайпожоры»: Что случилось с соцсетями за годы СВО, разведка от Роскомнадзора и что делает Канье Уэст? ВИДЕО
21.02.2025, 15:430 Псковское отделение детского фонда переехало в «Дом Бабининых» 21.02.2025, 15:360 Ускоренный Интернет стал доступен псковичам на экскурсиях в кинопарке «Москино» 21.02.2025, 15:320 Снижение потока людей и автомобилей отмечено на границе в Псковской области 21.02.2025, 15:260 Гендиректор ИТ-холдинга Т1: В сегодняшних условиях платформенный подход актуален как никогда
21.02.2025, 15:220 ТРК «Акваполис» в Пскове зажигает OGONEK ко Дню защитника Отечества 21.02.2025, 15:110 В Пскове изменится режим работы светофора на улице Юбилейной у Дома офицеров 21.02.2025, 15:090 Александр Козловский: Память о подвиге предков — основа национальной гордости и силы 21.02.2025, 14:510 Скончался создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов
21.02.2025, 14:500 В Пскове не будут запрещать поворот налево с Юбилейной на улицу Красноармейскую 21.02.2025, 14:470 Новый коронавирус, опасный для людей, выявили в Китае 21.02.2025, 14:450 SPAртакиада в честь Дня защитника Отечества пройдет в псковском аквапарке 21.02.2025, 14:380 Незнакомец похитил у пожилой псковички 30 тысяч рублей
21.02.2025, 14:351 Михаил Ведерников станет наставником в программе «Герои земли Псковской» 21.02.2025, 14:170 Мужчину из Псковского района наказали за неуплату алиментов на содержание дочери 21.02.2025, 14:110 Аркадий Мурылев болеет за псковский бизнес – Андрей Козлов 21.02.2025, 14:020 Почти 240 тысяч рублей штрафа назначили за нарушения при организации питания в школах Псковской области
21.02.2025, 13:560 Петербургская тюрьма «Кресты» преобразится в гостиничный комплекс 21.02.2025, 13:361 Интерактив: Гдов остался без катка 21.02.2025, 13:260 Почти 300 тысяч жителей Псковской области сделали прививки от гриппа 21.02.2025, 13:210 Мероприятие для школьников «Есть такая профессия – Родину защищать!» прошло в Пскове
21.02.2025, 13:141 За систематические кражи продуктов лишили свободы 19-летнего великолучанина 21.02.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Владимиром Компанийцем 21.02.2025, 13:030 Единовременную выплату получат вдовы ветеранов Великой Отечественной войны в Великих Луках 21.02.2025, 12:570 Профилактические проверки автобусов проводят сотрудники МВД в Великих Луках
21.02.2025, 12:440 120 случаев заболевания активным туберкулезом выявили за год в Псковской области 21.02.2025, 12:400 Возложение цветов прошло в Аллее Героев в псковском поселке Промежицы 21.02.2025, 12:270 Всероссийская акция «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» стартовала в Республике Алтай 21.02.2025, 12:210 «Пастырь»: О подготовке к Великому посту. ВИДЕО
21.02.2025, 12:200 Церемония возложения венков состоялась на братском кладбище в Великих Луках 21.02.2025, 12:170 Более 180 новых случаев ВИЧ зарегистрировали за год в Псковской области 21.02.2025, 12:120 Дмитрий Барабанов вручил юбилейную медаль Победы несовершеннолетней узнице из Пскова 21.02.2025, 12:080 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Что случилось с соцсетями за годы СВО, разведка от Роскомнадзора и что делает Канье Уэст?
21.02.2025, 12:030 Снижение заболеваемости по 25 формам инфекционных заболеваний зафиксировали в Псковской области 21.02.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 21 февраля 21.02.2025, 11:590 Торжественный митинг памяти воинов-спецназовцев состоялся в Пскове 21.02.2025, 11:510 «Чай втроем»: Владимир Компаниец о прелестях зимнего плавания, «свадебных» раках и недопустимости выхода из себя
21.02.2025, 11:370 Семьи участников и ветеранов СВО из Псковской области приглашают на прием к юристам 21.02.2025, 11:320 Т1 Облако повысил уровень защиты информации для российского финсектора 21.02.2025, 11:200 «На пятой передаче»: Особенности покупки нового автомобиля в Пскове и соседних городах 21.02.2025, 11:200 Госдума рассмотрит проект о запрете участия иноагентов в просвещении
21.02.2025, 11:180 Александр Гуцан призвал ускорить в Псковской области работу по газификации 21.02.2025, 11:110 Утренние авиарейсы Москва — Псков могут возобновиться с 16 марта 21.02.2025, 11:060 «Хайпожоры»: Что случилось с соцсетями за годы СВО, разведка от Роскомнадзора и что делает Канье Уэст? 21.02.2025, 11:030 До -10 градусов прогнозируют в Псковской области 22 февраля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru