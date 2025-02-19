Общество

Псковичи могут рассказать о героях войны и пополнить «народную экспозицию» Музея Победы

Жителей Псковской области в Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества приглашают принять участие в проекте «Лица Победы», направленном на сохранение памяти о судьбах людей, участвовавших в войне или приближавших победу в тылу. Акцию проводит Музей Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

С целью увековечить поколение победителей музей организовал «народную экспозицию», которую ежедневно дополняют жители России и других стран своими историями.

Проект «Лица Победы» — это крупнейшая и уникальная инициатива, посвященная сохранению и передаче будущим поколениям памяти о Великой Отечественной войне. Каждая история свидетельствует о подвиге и самоотверженности героического народа. На сайте музея сохранены не только истории о солдатах и офицерах, но также рассказы о медсестрах, инженерах, рабочих, детях войны.

«Лица Победы» рассчитаны на хранение более 150 млн судеб людей, а в Музее Победы создана «народная экспозиция», в которой участники проекта могут найти портрет своего предка.

«Внесение истории на сайт и работа по сбору информации объединяют семьи, укрепляя связь поколений. Дети и внуки героев войны могут по-новому узнать своих близких, прикоснуться к их подвигу и пронести память о них через всю свою жизнь», — отмечают организаторы акции.

Добавим, Музей Победы — главный военно-исторический музей России по тематике Великой Отечественной и Второй мировой войн, один из крупнейших военно-исторических музеев мира, общероссийский научно-исследовательский и культурно-просветительский центр. Сегодня учреждение является одним из ведущих институтов противодействия попыткам фальсификации истории, а также центром патриотического воспитания новых поколений.