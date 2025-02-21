Общество

В Пскове женщины чаще мужчин выступают за то, чтобы считать 23 Февраля праздником всех мужчин – опрос

В Пскове женщины чаще мужчин выступают за то, чтобы считать 23 Февраля праздником всех мужчин. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из города, в том числе женщины, работающие в смешанных трудовых коллективах.

Женщины из Пскова готовят поздравления и планируют фуршеты для своих коллег-мужчин. 16% работающих в смешанных коллективах горожанок рассказали, что на работе готовятся чествовать и угощать мужчин-сотрудников.

Вообще, женщины чаще выступают за то, чтобы считать 23 Февраля праздником всех мужчин (40%), служивших и не служивших. Среди мужчин подобной точки зрения придерживается 33%. Впрочем, 51% мужчин и 51% женщин все-таки за то, чтобы в День защитника Отчества поздравлять только военных, бывших и нынешних.