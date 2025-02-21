Общество

Торжественное построение прошло в Псковском филиале Университета ФСИН России

Торжественное построение личного состава состоялось в Псковском филиале Университета ФСИН России в честь наступающего Дня защитника Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Сотрудников и курсантов с наступающим праздником поздравили начальник Псковского филиала университета Александр Сысоев и первый руководитель образовательной организации Иван Волчков, которые отметили, что 23 Февраля – это всенародный праздник, который олицетворяет связь многих поколений защитников Отечества, символизирует их боевые заслуги и самоотверженное служение Родине.

«Мы с благодарностью вспоминаем героические подвиги ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих точках планеты. Признательны нашим солдатам, которые сейчас находятся на передовой СВО. Патриотизм, мужество и беззаветное служение Отчизне всегда были и остаются важными ценностями российского народа», – отметил Александр Сысоев.

К монументу памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебного долга, была возложена гирлянда славы.

По случаю праздника был объявлен приказ о присвоении сотрудникам очередных специальных званий и объявлена благодарность за добросовестное несение службы.

Состоялось также награждение почетными грамотами ФСИН России, медалями «За отличие в службе» I, II и III степеней и названы имена победителей соревнований по стрельбе из табельного оружия: лучший результат показал заместитель начальника Псковского филиала университета Вадим Ильин.