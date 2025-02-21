Общество

Псковские старшеклассники и студенты могут проверить знания по финансовой безопасности

Псковские старшеклассники и студенты могут стать участниками V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Мероприятие проводится на социально-образовательной цифровой платформе «Содружество», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Первый этап олимпиады необходимо пройти до 28 февраля. Свои силы можно попробовать в различных направлениях. Для учащихся 8-11 классов подготовлены задания по математике, информатике, обществознанию, для студентов — юриспруденция, прикладная математика, вычислительная техника, информационная безопасность и другие. Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на платформе.

Победители и призеры олимпиады традиционно смогут получить дополнительную возможность стать студентами вузов Международного сетевого института и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях.

Добавим, олимпиада проводится ежегодно с 2021 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Она направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от финансовой безопасности личности — к финансовой безопасности государства. С этого года мероприятие проходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

Мероприятие является частью Международного движения по финансовой безопасности, участниками которого стали лучшие представители 36 стран. Партнерами олимпиады выступают подразделения финансовой разведки стран-партнеров. В 2024 году на пригласительном этапе олимпиады участие приняло более 77 тысяч молодых людей из 72 стран мира, участниками всех этапов олимпиады — 2024 стало более 90 тысяч школьников и студентов.