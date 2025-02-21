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Общество

Путин указал на сокращение числа учителей химии в школах

21.02.2025 21:20|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, с сожалением указал на сокращение числа учителей химии в школах, а также снижение числа учащихся, которые выбирают химию в качестве базового предмета.

«К сожалению, количество преподавателей химии в школах сокращается. Количество ребят, которые выбирают химию как основную базовую дисциплину, сокращается. Количество в процентах преподавателей химии старше 65 лет увеличивается. В вузах надо посмотреть, что происходит самым внимательным образом», - посетовал президент.

Путин также попросил максимально включиться в формирование данных планов Российскую академию наук, представителей бизнеса, профессионального научного образовательного сообщества, пишет ТАСС.

«Важно, чтобы и дальше действовали слаженно, как настоящие партнеры. Понимали ответственность за результаты», - подчеркнул президент.

Путин добавил, что от этого зависит реализация всех без исключения нацпроектов технологического лидерства, планов по Дальнему Востоку, Сибири, Арктике, по развитию всех регионов Российской Федерации. «И, безусловно, решение задач безопасности, повышения качества жизни людей. О безопасности говорить нечего», - подытожил российский лидер.

Теги: #химия
Источник: Псковская Лента Новостей
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