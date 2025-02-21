Общество

Борис Елкин: Встречи с ветеранами всегда оставляют глубокий след в сердце

Юбилейные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне вручил ветеранам глава города Пскова Борис Елкин, сообщается в его Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Встречи с ветеранами всегда оставляют глубокий след в сердце. Каждый раз с трепетом слушаю их истории с военных времён, когда они, будучи ещё совсем юными, столкнулись с тяжелейшими испытаниями. Вручение юбилейных медалей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне – это наш способ выразить бесконечную благодарность за их героизм и стойкость», - подчеркнул градоначальник.

Селиверст Лукашов, несмотря на свой юный возраст, уже тогда участвовал в партизанском движении. Анна Алексеева, работавшая медсестрой в госпиталях Польши и Германии, ежедневно спасала жизни раненых бойцов. Василий Усенко, попавший на фронт в 17 лет, стал разведчиком-корректировщиком в артиллерийском полку.

«Именно такие люди, как они, воплощают в себе те качества, которые сделали возможным нашу Победу! Дорогие ветераны, мы, псковичи, всегда будем помнить ваш подвиг и гордиться тем, что живём бок о бок с такими героями!», - подытожил Борис Елкин.