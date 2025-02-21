Общество

Минпросвещения взяло на особый контроль проведение олимпиады школьников

Минпросвещения России держит на особом контроле проведение Всероссийской олимпиады школьников, сообщили в пресс-службе министерства.

В пресс-службе также рассказали, что в некоторых регионах выявлены факты "слива" заданий по географии во время проведения олимпиады. В связи с этим будет осуществлена проверка видеозаписей данного соревновательного тура и сопутствующих мероприятий. Кроме того, министерство организует перепроверку результатов у участников олимпиады.

«Минпросвещения России держит на особом контроле проведение этапов Всероссийской олимпиады школьников в части соблюдения информационной безопасности и режима конфиденциальности», - говорится в сообщении.

Уточняется, что соревновательные туры регионального этапа олимпиады проводятся с минимальными временными разрывами при получении заданий между субъектами Российской Федерации. «Такой подход позволяет исключить возможность утечки заданий», - добавили в министерстве.

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал информацию, что школьники начали пользоваться услугами организаций, которые помогают списывать на Всероссийских олимпиадах: репетиторы сопровождают учеников во время написания работы.

Кроме того, ответы на некоторые состязания якобы появлялись и продавались в интернете. Также школьники, по данным Telegram-каналов, приходили на олимпиаду с микронаушниками и ручками со встроенными камерами, пишет РИА Новости.

Всероссийская олимпиада школьников является самым масштабным интеллектуальным состязанием в России, организатором которого выступает Минпросвещения РФ. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие вузы РФ без экзаменов по соответствующему профилю.