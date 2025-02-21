Общество

Вильфанд призвал не торопиться прощаться с зимой

Торопиться прощаться с зимой не стоит, понижение температуры до минус 10-13 градусов еще возможно в марте на европейской территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Март — это зимний месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10-13 градусов, это нормально. Да, январь был супер теплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой, еще температуры до минус десяти будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление», — сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, снег в европейской части России сойдет раньше времени.