Общество

За год в регионах СЗФО спрос на пекарей и блинопеков вырос на 29%

В преддверии Масленичной недели аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, как за год изменился спрос на пекарей и блинопеков, какие зарплаты им предлагают, и составили подборку наиболее высокооплачиваемых предложений.

По итогам 2024 года профессия повара, пекаря вошла в топ-10 самых востребованных специалистов как в регионах СЗФО, так и в России в целом. В прошлом году компании разместили в регионах СЗФО порядка 30 тыс. вакансий для поваров, пекарей, блинопеков и кондитеров, что на 29% больше, чем в 2023-м. Сильнее всего по СЗФО сильнее всего спрос на блинопеков вырос за последний год в Новгородской области (+56% новых вакансий), Калининградской области (+48%), Вологодской области (+39%), Ленобласти (+43%), Псковской области (+36%), а также Мурманской области (+34%).

Специалисты этой профессии остаются в остром дефиците: на данный момент в СЗФО на вакансию пекаря приходится до 1,2 активных резюме. При этом нормой считается уровень 4-7,9.

Медиана предлагаемой заработной платы для данных специалистов по итогам 2024 года составила 45,4 тыс. рублей в целом по РФ, увеличившись за год на 18%. Однако в СЗФО блинопеки могут заработать в этом году более 62 тыс. рублей. Наибольшие зарплаты блинопекам сейчас готовы платить компании из Петербурга (78,1 тыс. рублей), Мурманской области (70,6 тыс.) и Ленобласти (69 тыс.).