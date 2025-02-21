Общество

Александр Борисов: История Псковской области тесно связана с защитой Отечества

С Днем защитника Отечества поздравил жителей Псковской области заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов.

«День защитника Отечества - особенный праздник для Псковской области. Этот день символизирует мужество, патриотизм и готовность защищать нашу Родину. Мы чтим память тех, кто с достоинством и отвагой стоял на защите наших границ, и выражаем благодарность всем, кто сегодня служит в рядах вооружённых сил. История Псковской области тесно связана с защитой Отечества, многие поколения псковичей стояли на страже нашей земли», – сказал Александр Борисов.

Он отметил, что псковичи всегда были известны своим мужеством и отвагой, и сегодня продолжают традиции наших предков защищая интересы Родины.

«Этот день имеет особое значение для Псковской земли, ведь именно здесь, под Псковом, 23 и 24 февраля 1918 года в первых боях с кайзеровскими войсками была заложена основа регулярной Красной Армии. В этих сражениях принимали участие наши земляки — псковичи, которые добровольно вступили во второй Красноармейский полк, размещенный в районе Череха-Лопатино. Мы гордимся каждым, кто служит и защищает нашу страну. С Днем защитника Отечества!» - поздравил руководитель регионального отделения РВИО.